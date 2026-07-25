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  • АҚШ барлауы Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысына қатысты мәлімдеме жасады

АҚШ барлауы Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысына қатысты мәлімдеме жасады

The New York Times мәліметінше, Тегеран уран байытуға арналған жабдықтың бір бөлігін жаңа жерасты кешеніне көшіргенү

25 Шілде 2026, 12:09
АВТОР
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istockphoto.com 25 Шілде 2026, 12:09
25 Шілде 2026, 12:09
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Фото: istockphoto.com

АҚШ арнайы қызметтері Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысы аятолла Моджтаба Хаменеи әкесімен салыстырғанда ядролық қару жасауға әлдеқайда көбірек қызығушылық танытады деп есептейді.

The New York Times басылымының хабарлауынша, Моджтаба Хаменеидің әкесі соғыс басталған кезде Израильдің соққысы салдарынан қаза тапқан. Басылымның мәліметінше, операция америкалық барлаудың қолдауымен жүзеге асырылған. Ол өмірінде Иранның ядролық қаруға ие болуы қажеттігін көпшілік алдында ешқашан мәлімдемеген. Алайда дереккөздердің айтуынша, қазіргі жоғарғы көшбасшы мен билікке келген неғұрлым консервативті үкіметтің мұндай ұмтылысы бар.

Басылымның жазуынша, АҚШ барлау қызметі Иран өткен жылдың маусымында АҚШ шабуылына ұшыраған нысандардағы уран байытуға арналған центрифугалардың бір бөлігін елдің орталық бөлігіндегі Пикакс тауында орналасқан жаңа, жақсы қорғалған жерасты кешеніне көшірген деген қорытындыға келген.

Дереккөздердің мәліметінше, ықтимал құрлықтағы операцияның алдын алу үшін аталған нысан орналасқан аумақты құрлық әскерлері қосымша күзетіп отыр.

АҚШ шенеуніктерінің бағалауынша, бұл әрекеттер Тегеранның уран байыту мүмкіндігін сақтап қалуға ниетті екенін көрсетеді. Сондай-ақ дереккөздер ықтимал ядролық бағдарламаның негізгі құрамдас бөліктері, соның ішінде жоғары деңгейде байытылған уран қоры бүлінбей сақталғанын және Иран билігінің қолында екенін айтады.

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