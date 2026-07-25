Тоқаев Омбыға барды: Қазақстан–Ресей форумында қандай мәселелер талқыланады?
Президентті Омбы әуежайында Ресей үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, облыс губернаторы Виталий Хоценко және ресми тұлғалар қарсы алды.
25 Шілде 2026, 16:42
БӨЛІСУ
25 Шілде 2026, 16:4225 Шілде 2026, 16:42
190Фото: Ақорда
Мемлекет басшысы ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына барды.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко және басқа ресми тұлғалар күтіп алды.
Ең оқылған:
- АҚШ 60 елге жаңа баж салығын енгізді: Шектеу кімдерге әсер етеді?
- АҚШ ЖИ-ді бір батырмамен өшірмек: Конгреске жаңа заң жобасы ұсынылды
- Алматы метросында пышақ пен кісен ұстаған жолаушы ұсталды
- Қазақстан экономикасын алдағы үш жылда не күтіп тұр?
- Трамп АҚШ-тың Иранмен қақтығыстан шығуының ықтимал жолдарын атады