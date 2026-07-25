  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Тоқаев Омбыға барды: Қазақстан–Ресей форумында қандай мәселелер талқыланады?

Тоқаев Омбыға барды: Қазақстан–Ресей форумында қандай мәселелер талқыланады?

Президентті Омбы әуежайында Ресей үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, облыс губернаторы Виталий Хоценко және ресми тұлғалар қарсы алды.

25 Шілде 2026, 16:42
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда 25 Шілде 2026, 16:42
25 Шілде 2026, 16:42
190
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы ХХІІ Қазақстан – Ресей өңіраралық ынтымақтастық форумына қатысу үшін Омбы қаласына барды.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.


Қасым-Жомарт Тоқаевты Ресей Федерациясы үкіметі төрағасының орынбасары Алексей Оверчук, Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценко және басқа ресми тұлғалар күтіп алды.

Ең оқылған:

Наверх