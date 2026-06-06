БЖЗҚ зейнетақы жинағын алудың жаңа жеткіліктілік шектерін жариялады
Жаңартылған көрсеткіштер азаматтардың зейнетақы жинағының бір бөлігін мерзімінен бұрын пайдалану мүмкіндігін анықтайды.
Бүгiн 2026, 10:46
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Бүгiн 2026, 10:46Бүгiн 2026, 10:46
120Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2026 жылғы 6 маусымда зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайдалану үшін қажетті жаңа ең төменгі жеткіліктілік шектерін жариялады.
Көрсеткіштердің жыл сайынғы қайта есептелуіне байланысты қолжетімді лимиттер де өзгерді. Соның нәтижесінде мерзімінен бұрын алуға болатын жинақ көлемі азайды.
Жас ерекшеліктері бойынша зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шектері төмендегідей:
20–29 жас аралығы:
- 20 жас – 6 670 000 теңге
- 21 жас – 6 960 000 теңге
- 22 жас – 7 250 000 теңге
- 23 жас – 7 540 000 теңге
- 24 жас – 7 840 000 теңге
- 25 жас – 8 150 000 теңге
- 26 жас – 8 460 000 теңге
- 27 жас – 8 770 000 теңге
- 28 жас – 9 090 000 теңге
- 29 жас – 9 420 000 теңге
30–39 жас аралығы:
- 30 жас – 9 750 000 теңге
- 31 жас – 10 090 000 теңге
- 32 жас – 10 430 000 теңге
- 33 жас – 10 780 000 теңге
- 34 жас – 11 130 000 теңге
- 35 жас – 11 490 000 теңге
- 36 жас – 11 850 000 теңге
- 37 жас – 12 220 000 теңге
- 38 жас – 12 600 000 теңге
- 39 жас – 12 980 000 теңге
40–49 жас аралығы:
40 жас – 13 370 000 теңге
- 41 жас – 13 760 000 теңге
- 42 жас – 14 160 000 теңге
- 43 жас – 14 560 000 теңге
- 44 жас – 14 980 000 теңге
- 45 жас – 15 400 000 теңге
- 46 жас – 15 820 000 теңге
- 47 жас – 16 250 000 теңге
- 48 жас – 16 690 000 теңге
- 49 жас – 17 140 000 теңге
50–62 жас аралығы:
- 50 жас – 17 590 000 теңге
- 51 жас – 18 050 000 теңге
- 52 жас – 18 510 000 теңге
- 53 жас – 18 980 000 теңге
- 54 жас – 19 460 000 теңге
- 55 жас – 19 950 000 теңге
- 56 жас – 20 450 000 теңге
- 57 жас – 20 950 000 теңге
- 58 жас – 21 460 000 теңге
- 59 жас – 21 970 000 теңге
- 60 жас – 22 500 000 теңге
- 61 жас – 23 030 000 теңге
- 62 жас – 23 570 000 теңге.
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