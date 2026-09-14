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  • Зеленский Жоғарғы Рададан Бас прокурорды дереу қызметтен босатуды сұрады

Зеленский Жоғарғы Рададан Бас прокурорды дереу қызметтен босатуды сұрады

Украинадағы жемқорлық дауы жаңа деңгейге жетті. Руслан Кравченко отставкасын ұсынған, енді президент Жоғарғы Рададан шұғыл шешім күтеді.

14 Қыркүйек 2026, 11:52
АВТОР
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REUTERS/Octav Ganea 14 Қыркүйек 2026, 11:52
14 Қыркүйек 2026, 11:52
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Фото: REUTERS/Octav Ganea

Украина президенті Владимир Зеленский Жоғарғы Рада депутаттарын Бас прокурор Руслан Кравченконың отставкасын шұғыл түрде қолдауға шақырды.

Бұл туралы украиналық көшбасшы Telegram-дағы арнасында мәлімдеді.

Зеленскийдің айтуынша, Кравченконың қызметінде қалуына ешқандай мүмкіндік жоқ және ол үшін жалғыз жол – отставкаға кету.

Фото: apa.az

Кравченко өткен аптада сыбайлас жемқорлыққа қатысты тергеу аясында қызметінен кету туралы өтініш берген. Ол бұл шешімнің саяси астары бар екенін мәлімдеген.

Ақпаратқа сәйкес, бүгін Кравченко Украинаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұлттық бюросының (НАБУ) басшысына және онымен байланысты тұлғаға күдік туралы хабарламаға қол қойғанын мәлімдеді.

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