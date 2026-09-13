Тегін берілетін дәріні заңсыз сатқан: 60-тан астам дәріхана мен медициналық ұйым жазаланды
Заңбұзушылықтар цифрлық таңбалау жүйесі арқылы анықталған.
13 Қыркүйек 2026, 16:15
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13 Қыркүйек 2026, 16:1513 Қыркүйек 2026, 16:15
202Фото: pixabay
Дәріхана желілері арқылы осындай дәрі-дәрмектің 26 мыңнан астам қаптамасын сатуға әрекет жасалған. Осыдан кейін мамандар 106 медициналық ұйым мен дәріханаға тексеру жүргізді.
Салынған айыппұлдардың жалпы сомасы 20 миллион теңгеден асты. Ал келтірілген алдын ала шығын 36 миллион теңгеден жоғары деп бағаланып отыр.
Шілде айында Денсаулық сақтау министрлігі цифрлық таңбалау жүйесі екі жыл ішінде дәріханаларда тегін берілетін дәрі-дәрмекті қайта сату бойынша 25 мыңнан астам жағдайды анықтағанын хабарлаған.
Қыркүйек айынан бастап цифрлық таңбалау жүйесі биологиялық белсенді қоспаларға да енгізіле бастады. Ал 2027 жылы бұл жүйені медициналық бұйымдарға тарату жоспарланып отыр.
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