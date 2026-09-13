Қазақстанға заңсыз кіргізілмек болған 107 тонна өнім кері қайтарылды Ақбота
Министрліктің мәліметінше, жыл басынан бері «Сырым» өткізу бекетінде 230 заң бұзушылық анықталған. Осыған байланысты 230 көлік кері қайтарылып, жалпы сомасы 8,9 млн теңге болатын 100 әкімшілік хаттама толтырылған.
13 Қыркүйек 2026, 11:38
БӨЛІСУ
13 Қыркүйек 2026, 11:3813 Қыркүйек 2026, 11:38
134Фото: depositphotos.com
Ауыл шаруашылығы министрлігі мәліметінше, тексеру кезінде Шешен Республикасынан Түркістан облысы мен Шымкентке жөнелтілген 88 тонна бидай кебегінің ветеринариялық ілеспе құжаттары мен таңбалауы жоқ екені анықталған. Сонымен қатар өнімге қажетті термиялық өңдеу жүргізілмеген.
Сондай-ақ Беларусьтің Минск облысынан Ташкентке транзитпен жөнелтілген 19 тонна сүйексіз сиыр еті мен жартылай фабрикаттар да талаптарға сай болмаған.
Нәтижесінде жалпы салмағы 107 тонна болатын барлық өнім жөнелтілген орындарына кері қайтарылды.
Министрліктің мәліметінше, жыл басынан бері «Сырым» өткізу бекетінде 230 заң бұзушылық анықталған. Осыған байланысты 230 көлік кері қайтарылып, жалпы сомасы 8,9 млн теңге болатын 100 әкімшілік хаттама толтырылған.
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