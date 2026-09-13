Ормуз бұғазындағы жағдай: АҚШ 100 сауда кемесінің бағытын өзгертті

АҚШ әскері теңіз блокадасын қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастырып жатыр.

13 Қыркүйек 2026, 05:40
АВТОР
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depositphotos.com 13 Қыркүйек 2026, 05:40
13 Қыркүйек 2026, 05:40
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Фото: depositphotos.com

АҚШ әскери күштері Иранның теңіз блокадасы қайта басталғаннан бері 100 коммерциялық кеменің бағытын өзгерткен. Бұл туралы АҚШ Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) хабарлады.

CENTCOM мәліметінше, соңғы 60 күнде америкалық күштер 100 сауда кемесін қайта бағыттаған. АҚШ әскері теңіз блокадасын қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастырып жатыр.

АҚШ пен Израильдің Иранға қарсы әскери қимылдары 28 ақпанда басталған. Маусымда Вашингтон мен Тегеран әскери іс-қимылдарды тоқтатуды көздейтін өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойған.

Алайда 8 шілдеде АҚШ Иранды Ормуз бұғазына қатысты келісімдерді бұзды деп айыптап, соққыларын қайта бастаған.

Ормуз бұғазы әлемдік энергетика үшін стратегиялық маңызға ие. Ол арқылы әлемдік мұнай саудасының шамамен 25%-ы және сұйытылған табиғи газдың 20%-ға жуығы тасымалданады.

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