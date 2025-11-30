Зеленский Вашингтондағы Украина мен АҚШ делегациялары арасындағы келіссөздер туралы айтты

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбітшілік жоспары бойынша келіссөздерді жалғастыру үшін АҚШ-қа Украина делегациясы бара жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Владимир Зеленский бұл туралы сенбі, 29 қарашада бейнеүндеуінде мәлімдеді.
Украина делегациясы бүгін кешке жергілікті уақыт бойынша Америка Құрама Штаттарына келеді деп күтілуде. Женева тармақтарына негізделген диалог жалғасады, - деп түсіндірді ол.
Ол дипломатиялық күш-жігер жалғасып жатқанын қосты.
Америка жағы сындарлы тәсіл көрсетіп жатыр және алдағы күндері соғысты абыроймен қалай аяқтау керектігін анықтауға көмектесетін қадамдарды нақтылауға болады, - деді Зеленский.
Президент сонымен қатар Украина делегациясының қажетті нұсқаулары бар екенін және Киевтің айқын басымдықтарына сәйкес жұмыс істейтінін атап өтті.
Бұған дейін CBS News америкалық шенеунікке сілтеме жасай отырып, Украина АҚШ ұсынған бейбітшілік жоспарына келіскенін хабарлаған болатын.
Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролин Левитт осы аптада X әлеуметтік медиа платформасында Мәскеу мен Киев Украинадағы қақтығысты шешу бойынша келіссөздерге қатысып жатқанын мәлімдеді. Ол бейбітшілік келісіміне қол жеткізу үшін "бірнеше нәзік, бірақ еңсеруге болатын бөлшектерді" пысықтау қажет екенін мәлімдеді. Бұл мәліметтер Украина, Ресей және Америка Құрама Штаттары арасындағы әрі қарай келіссөздерді қажет етеді.
Өткен демалыс күндері АҚШ армиясының хатшысы Дэн Дрисколл, Мемлекеттік хатшы Марко Рубио, Трамптың арнайы өкілі Стив Виткофф, Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер және Украина мен еуропалық одақтастардың дипломаттары Женевадағы келіссөздерге қатысты. Нәтижесінде тараптар "бейбітшілік жоспарына" түзетулер енгізді: 28 тармақтың тек 19-ы қалды.
Кейінірек, Air Force One бортында тілшілермен сөйлескен Трамп Украина бейбітшілік жоспарындағы тармақтар саны қазір 28 емес, 22 екенін айтты.