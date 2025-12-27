Зеленский еуропалық көшбасшылармен АҚШ-пен келіссөзді талқылады

Украина президенті НАТО бас хатшысы Марк Рюттемен «нақты әрі өте оң» әңгіме өткізгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Флоридадағы кездесулер қарсаңында ұстанымдарымызды үйлестірдік, бұл күндері әрқашанғыдай барынша нәтижелі болуымыз керек. Украина ешқашан бейбітшілікке кедергі болған емес және болмайды да. Барлық қажетті құжаттар мүмкіндігінше тез дайын болуы үшін алдағы уақытта да жедел жұмыс істейміз, – деп жазды Зеленский Telegram-арнасында.
Тараптар сондай-ақ Украинаны ғана емес, бүкіл Еуропаны қолдайтын «қауіпсіздікті қамтамасыз ету және келісілген еуропалық ұстанымдарды қалыптастыру жолындағы бірлескен жұмысты» талқылаған.
Сонымен қатар АҚШ президенті Дональд Трамп өкілдерімен болған соңғы әңгімелердің егжей-тегжейін және үдерістің негізгі қырларын хабарладым, – деп атап өтті Украина президенті.
Эстония премьер-министрімен әңгіме
Зеленский Кристен Михал, Эстонияның премьер-министрімен сөйлескенін де мәлімдеді.
Қазір қан төгуді тоқтатып, лайықты бейбітшілікке қол жеткізуге үлкен мүмкіндік бар. Мен премьер-министрге америкалық тараппен жүргізіп жатқан келіссөздеріміздің соңғы деректерін жеткіздім. Біз үшін серіктестердің жағдайды түсініп, барынша белсенді болуы маңызды, – деп жазды ол Telegram-да.
Президент эстондық премьермен әрі қарайғы ынтымақтастық пен Украинаны қолдауды жалғастыру мәселелерін талқылағанын айтты.