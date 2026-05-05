Зеленский ертең «тыныштық режимі» енгізілетінін мәлімдеді
Зеленский бұл қадамды «айна қағидаты» бойынша жүзеге асатынын айтып, егер қарсы тараптан да дәл осындай әрекет жасалса, режим сақталатынын жеткізді.
Украина президенті Владимир Зеленский 6 мамырға қараған түні сағат 00:00-ден бастап «тыныштық режимі» енгізілетінін мәлімдеді. Бұл туралы ол өзінің Telegram арнасында жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Зеленскийдің айтуынша, Украина адам өмірін кез келген мерекелік іс-шаралардан жоғары қояды. Осыған байланысты 5 мамырдан 6 мамырға қараған түні түн ортасынан бастап атысты тоқтату режимін бастау ұсынылған.
Сонымен қатар Украина басшысы Киев тарапына 9 мамырға байланысты ресми атысты тоқтату туралы нақты ұсыныстар түспегенін атап өтті. Ол Ресей билігін соғысты тоқтатуға бағытталған нақты қадамдар жасауға шақырды.
Бұған дейін Ресей Қорғаныс министрлігі 8 және 9 мамыр күндеріне байланысты біржақты бітім жариялағанын хабарлаған болатын. Алайда тараптар бір-бірін шарттарды бұзуы мүмкін деп айыптап, қауіп-қатер туралы мәлімдемелер жасаған.
Сарапшылардың пікірінше, мереке күндеріне байланысты жарияланған бұл мәлімдемелер аймақтағы шиеленістің әлі де жоғары деңгейде сақталып отырғанын көрсетеді.
