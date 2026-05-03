Астанадағы LRT құрылысы: Қосшы бағытына жұмыстар басталды
Жоба аясында 300-ден астам тірек орнату жоспарланған.
Бүгiн 2026, 18:15
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 18:15Бүгiн 2026, 18:15
61Фото: CTS
Астанада LRT құрылысының екінші кезеңі – Қосшы қаласына қарай бағыт бойынша құрылыс жұмыстары басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ City Transportation Systems-ке сілтеме жасап.
CTS компаниясы мәлімдегендей, Астана мен Қосшыны жалғайтын желіде алғашқы тірек құйылды. Сонымен қатар елордадағы бетон зауытында желінің эстакадалық бөлігіне арналған алғашқы темірбетон құрама арқалық дайындалды.
Қосшы қаласы бағыты бойынша барлығы 300-ден астам тірек орнату, эстакаданың 538 құрама темірбетон арқалығын және сегіз монолитті арқалықты монтаждау жоспарланған, – деп атап өтті компаниядан.
CTS мәліметінше, жобаны жүзеге асыру елорданың көлік инфрақұрылымын одан әрі дамытуға мүмкіндік береді.
Ең оқылған:
- Түркістанда қарызы бар жүргізушілерге дронмен бақылау күшейді
- Астанада Есіл өзенінен бірнеше жүк көлігіне тең қоқыс шығарылды
- Польшада ұсталған қазақстандық бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға алғыс білдірді
- Ақтауда жағажай маңындағы қоқыс үйіндісі туристердің шағымынан кейін жойылды
- Ақтауда өртенген тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды