Маңғыстауда Швейцариядан келген туристер мінген көлік аударылды
ТЖД қызметкерлері оқиға орнына жедел жетті.
Бүгiн 2026, 19:46
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 19:46Бүгiн 2026, 19:46
55Фото: pixabay.com
Маңғыстау облысындағы Бейнеу – Ақтау тасжолында Швейцариядан келген екі турист мінген автокөлік аударылды, деп хабарлайды BAQ.KZ ҚР ТЖМ-ге сілтеме жасап.
Оқыс оқиға жұп өз көлігімен саяхаттап жүрген кезде болған.
Оқиға орнына құтқарушылар бірден шықты. ТЖД қызметкерлері жедел жетіп, туристерге көліктен шығуға көмектесті, қауіпсіздігін қамтамасыз етті және оларды Бейнеу ауылына дейін жеткізіп, қонақүйге орналастырды, – делінген хабарламада.
Туристерге медициналық көмек қажет болмаған.
Ең оқылған:
- Түркістанда қарызы бар жүргізушілерге дронмен бақылау күшейді
- Астанада Есіл өзенінен бірнеше жүк көлігіне тең қоқыс шығарылды
- Польшада ұсталған қазақстандық бостандыққа шықты: Тоқаев шетелдік көшбасшыларға алғыс білдірді
- Ақтауда жағажай маңындағы қоқыс үйіндісі туристердің шағымынан кейін жойылды
- Ақтауда өртенген тұрғын үйден 14 адам эвакуацияланды