Зеленский: "Аумақтық мәселені біз Путин екеуміздің арамызда қалдырамыз"

Украина президенті Владимир Зеленский АҚШ президенті Дональд Трамппен және еуропалық көшбасшылармен кездесуден кейін Кремль басшысы Владимир Путинмен кездесуге дайын екенін және онымен аумақтық мәселені талқыламақшы екенін айтты. Бұл туралы Зеленский брифинг барысында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ УНИАН-ға сілтеме жасап.
Сондай-ақ Зеленский Ресейдің алдымен екі жақты Украина-Ресей кездесуін, кейін үшжақты кездесуді ұсынғанын айтты.
Біз көшбасшылар деңгейіндегі кез келген форматқа дайынбыз, - деп сендірді Украина президенті.
Зеленский сондай-ақ Путин мен арасындағы аумақтық мәселені қалдыратынын және олардың кездесуінің ешбір шартсыз өткенін қалайтынын айтты.
Ол Трамппен кездесуінде картадағы басып алынған аумақтардың пайыздық көрсеткішімен дауласқанын айтып, мұны өте жақсы білетінін атап өтті.
Қабылданбайтын шешімдер қабылданған жоқ, - деп бөлісті Украина президенті.
Сонымен қатар, Зеленский Financial Times хабарлағандай, АҚШ-қа қару-жарақ келісімін ұсынғанын растады.
Бізде жоқ америкалық қару-жарақ пакеті, ол ең алдымен ұшақтар, әуе қорғаныс жүйелері және т.б. кіреді. 90 миллиард долларлық ұсыныстарымыз бар пакет бар, - деп бөлісті Зеленский.
Зеленский Украина территориясына шетелдік контингентті орналастыруға бола ма деген сұраққа бөлек жауап берді.
Біз ықылас білдіргендердің коалициясы туралы айтып отырмыз, біз 30 ел туралы сөйлесеміз, олардың қайсысы нақты не ұсына алатынын түсінеміз. Біреу қатысу туралы, біреу барлау туралы, біреу теңіз туралы, біреу аспан қауіпсіздігі туралы, әртүрлі форматтар туралы айтуға дайын болар. Біреудің конституциялық құқығы жоқ және өндірісті қаржыландыруға мүмкіндігі бар, - деді.
Кеше кешке Трамп Зеленскиймен және Еуропа лидерлерімен келіссөздер жүргізді. Ашық бөлік жарты сағаттан сәл аз уақытқа созылды.
Келіссөздерге НАТО бас хатшысы Марк Рютте, Еуропа комиссиясының төрағасы Урсула фон дер Лейен, Ұлыбритания премьер-министрі Кейр Стармер, Франция президенті Эммануэль Макрон, Германия канцлері Фридрих Мерц, Финляндия президенті Александр Стубб және Италия премьер-министрі Джорджио Мелони қатысты.
Трамптың өзі кездесуді "өте жемісті" деп атады. Оның айтуынша, тараптар Украинаның әртүрлі еуропалық елдері АҚШ-пен келісе отырып беретін қауіпсіздік кепілдіктерін талқылады.