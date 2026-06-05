Заңсыз импорт: Шымкент базарында 11 мыңнан астам жұмыртқа айналымнан алынды
Зертханалық сараптама өнімнің қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келмейтінін көрсетті. Т
Шымкентте заңсыз импортталған тауық жұмыртқаларының ірі партиясының сатылуына тосқауыл қойылды. Заңбұзушылық Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті, Шымкент қаласының Сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті мен Қазақстан құс өсірушілер одағының бірлескен тексеруі барысында анықталды.
Otyrar.kz-тің жазуынша, мамандар қала базарларының бірінен міндетті таңбалауы жоқ және ветеринариялық ілеспе құжаттарсыз сатылып жатқан жұмыртқаларды анықтады. Нәтижесінде айналымнан 11 850 дана жұмыртқа алынды.
Зертханалық сараптама өнімнің қауіпсіздік талаптары мен қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес келмейтінін көрсетті. Тәркіленген өнім арнайы комиссияның қатысуымен белгіленген тәртіп бойынша жойылды.
Құқық бұзушыларға қатысты әкімшілік іс қозғалып, материалдар тиісті шешім қабылдау үшін уәкілетті органдарға жолданды.
Қазақстан құс өсірушілер одағы мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыртқа өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау жұмыстарын жалғастырып жатқанын мәлімдеді. Анықталған барлық заңбұзушылықтар бойынша ақпарат құзырлы мемлекеттік органдарға беріледі.
Мамандардың айтуынша, қолданыстағы шектеулерге қарамастан, еліміздің бірқатар өңірінде Ресейден әкелінген таңбаланбаған жұмыртқаларды сату фактілері кездесуде. Осыған байланысты базарлар мен сауда орындарында тексерулер тұрақты түрде жүргізіліп келеді.
Еске салайық, 2026 жылғы 17 сәуірден бастап Қазақстан аумағына тауық жұмыртқаларын импорттауға уақытша тыйым енгізілген. Бұл шара көлеңкелі импорттың алдын алуға, демпингке жол бермеуге және ішкі нарықтағы баға тұрақтылығын сақтауға бағытталған.
Мұндай шектеулер отандық құс фабрикалары ішкі нарықтың сұранысын толық қамтамасыз ете алатын кезеңдерде қолданылады. Бұл қазақстандық өндірушілерді қолдап, әділ бәсекелестікті сақтауға және тұтынушылар үшін тұрақты баға қалыптастыруға мүмкіндік береді.
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