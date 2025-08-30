Йеменде Израильдің әуе шабуылынан кейін хуситтердің премьер-министрі қаза тапты

Хуситтер 28 тамыз күні Сана қаласына жасалған Израильдің әуе шабуылы салдарынан Йемендегі «Өзгеріс пен құрылыс үкіметінің» премьер-министрі Ахмед Галиб әл-Рахави және бірнеше министр қаза тапқанын жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ресми мәлімдемеге сәйкес, шабуыл үкімет мүшелерінің жылдық жұмысты талқылап отырған жоспарлы отырысы кезінде жасалған. Кейбір қатысушылар ауыр жарақат алып, қазір ем қабылдап жатыр.
Хуситтер бұл оқиғаға қарамастан Газа халқын қолдауды жалғастыратынын және қарулы күштерінің қуатын арттыруға күш салатынын мәлімдеді.