Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Welcome to Almaty: «Реал» Алматыға арналған бейнеролик жариялады

Бүгiн, 18:13
111
Бөлісу:
"Реал Мадрид" ФК
VIDEO
Фото: "Реал Мадрид" ФК

Мадридтік "Реал" футбол клубы ресми әлеуметтік желідегі парақшасында Алматыға арналған арнайы бейнеролик жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Роликте Алматының басты символдары мен қала көрініс көрсетілген. Ал фон ретінде қазақтың төл мәдениетінің белгісі – домбыра үні қойылып, ұлттық нақыш айқын сезіледі.

Бұл ролик "Реалдың" алдағы УЕФА Чемпиондар лигасы аясында "Қайратқа" қарсы өтетін ойынының қарсаңында жарияланған. Испандық клуб жанкүйерлерін Қазақстанмен жақынырақ таныстыруды мақсат еткен. 178 миллион жазылуышысы бар клубтың бұл бейнеролигіне қазақстандық жанкүйерлер жылы қабылдап, пікірлер қалдыруда.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Түркістандағы қуаңшылық астық өнімділігіне қалай әсер етті?
Келесі жаңалық
Ядролық технологияларды енгізу арқылы онкологиялық өлім азайтылмақ
Өзгелердің жаңалығы