Вьетнамдағы балық аулау портында шыққан өрттен 19 моторлы қайық жанып кетті
Өрт салдарынан полиция мен мемлекеттік мекемеге тиесілі қайықтар да жанып кетті.
1 Тамыз 2026, 17:17
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