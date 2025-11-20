Вьетнамда 50 мыңнан астам үй су астында қалды

Вьетнам нөсер жаңбыр мен су тасқынының салдарынан әлі де зардап шегуде, қаза тапқандар саны 41-ге жетті. Дак Лак және Кханьхоа провинциялары ең қатты зардап шекті, тиісінше 16 және 14 адам қаза тапты. BAQ.KZ VnExpress-ке сілтеме жасай отырып, тағы тоғыз адам әлі күнге дейін хабар-ошарсыз кетті деп хабарлайды.
Апаттардың алдын алу департаментінің мәліметтері бойынша, 52 000-нан астам үй мен 13 000 гектардан астам егін су астында қалды, 30 700-ден астам мал мен құс жойылды. Ұлттық және жергілікті жолдар зақымдалды, 170-тен астам көшкін тіркелді. Кейбір аудандарда төтенше жағдай жарияланды.
Көлік тоқтатылды: 14 жолаушылар пойызы тоқтатылды, Туй Хоа әуежайы жұмысын тоқтатты, миллионнан астам адам электр қуатын өшірді.
Апат салдарымен күресу үшін 18 000 әскер, 42 000-ға жуық полиция қызметкері және жүздеген көлік жұмылдырылды. Азық-түлік пен көмек оқшауланған аудандарға әуе арқылы жеткізілуде.
Вьетнам үкіметі апатқа қарсы шараларды күшейтіп, ауқымды құтқару жұмыстарын үйлестіріп жатыр.