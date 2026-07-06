Венесуэлада жойқын жер сілкінісінен кейін жұқпалы аурулардың таралу қаупі артты
Венесуэлада дене қызбасы мен лас су арқылы жұғатын ішек инфекциялары да алаңдаушылық туғызып отыр
Бүгiн 2026, 03:44
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 03:44Бүгiн 2026, 03:44
93Фото: Reuters
Мамандардың айтуынша, уақытша паналау орындарында қызылша мен көкжөтел сияқты вакцина арқылы алдын алуға болатын аурулардың таралу қаупі жоғары.
Бұдан бөлек дене қызбасы мен лас су арқылы жұғатын ішек инфекциялары да алаңдаушылық туғызып отыр. Осыған байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы уақытша паналау орындарында жаппай вакцинация жүргізуді қолға алды.
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