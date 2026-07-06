  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Венесуэлада жойқын жер сілкінісінен кейін жұқпалы аурулардың таралу қаупі артты

Венесуэлада жойқын жер сілкінісінен кейін жұқпалы аурулардың таралу қаупі артты

Венесуэлада дене қызбасы мен лас су арқылы жұғатын ішек инфекциялары да алаңдаушылық туғызып отыр

Бүгiн 2026, 03:44
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Reuters Бүгiн 2026, 03:44
Бүгiн 2026, 03:44
93
Фото: Reuters

Мамандардың айтуынша, уақытша паналау орындарында қызылша мен көкжөтел сияқты вакцина арқылы алдын алуға болатын аурулардың таралу қаупі жоғары.

Бұдан бөлек дене қызбасы мен лас су арқылы жұғатын ішек инфекциялары да алаңдаушылық туғызып отыр. Осыған байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы уақытша паналау орындарында жаппай вакцинация жүргізуді қолға алды.

Ең оқылған:

Наверх