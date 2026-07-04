Жерде биылғы ең күшті магнит дауылдарының бірі басталды
4 шілдеде басталған магнит дауылы G3.33 деңгейіне жетіп, жыл басынан бергі екінші қуатты геомагниттік құбылыс болды.
2026 жылғы 4 шілдеде Жерде күшті магниттік дауыл басталып, оның қарқындылығы G3.33 деңгейіне жетті. Мамандардың мәліметінше, бұл – 2026 жылдың басынан бергі қуаты жағынан екінші ірі геомагниттік құбылыс. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.
Магниттік дауыл күтілген уақыттан шамамен бір тәулік кеш басталды. Күннен тараған плазма ағыны Жерге бұған дейінгі күні-ақ жеткеніне қарамастан, ғаламшардың магнит өрісі ұзақ уақыт бойы оның әсеріне төтеп берген.
Ресейдің Күн астрономиясы зертханасы ғалымдарының мәліметінше, жағдай түн ортасына қарай өзгерген. Осы кезде күн желінің жылдамдығы күрт артып, планетааралық магнит өрісінің бағыты өзгерген. Соның салдарынан геомагниттік дауыл басталған.
Алғашында дауылдың деңгейі G3 болғанымен, кейін оның күші G3.33 деңгейіне дейін артты. Осылайша, бұл биылғы екінші ең қуатты магниттік дауылға айналды.
Бұдан да күшті магниттік дауыл тек 19–21 қаңтар аралығында тіркелген болатын. Ол кезде геомагниттік белсенділік G4.67 деңгейіне жеткен.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта Күн бетінде ірі дақтар топтары байқалғанымен, олар әзірге аса қуатты күн жарқылының пайда болуына себеп болған жоқ.
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