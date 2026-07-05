Трамп келесі аптада Нетаньяхумен кездесуге дайын екенін мәлімдеді
Кездесу Трамптың 7-8 шілдеде өтетін North Atlantic Treaty Organization саммитінен оралғаннан кейін ұйымдастырылуы мүмкін.
Бүгiн 2026, 00:30
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Бүгiн 2026, 00:30Бүгiн 2026, 00:30
93Фото: Leah Millis / Reuters
АҚШ президенті Дональд Трамп келесі аптада Ақ үйде Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхумен кездесуге дайын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Axios басылымы хабарлады.
Басылымның мәліметінше, Нетаньяху Ақ үйде кездесу өткізуді сұраған. Кездесу Трамптың 7-8 шілдеде өтетін North Atlantic Treaty Organization саммитінен оралғаннан кейін ұйымдастырылуы мүмкін.
Трамп сұхбат барысында Израиль премьер-министрімен қарым-қатынасы жақсы екенін айтып, АҚШ пен Израиль арасындағы байланысқа қатысты «ол мұнда кім жауапты екенін біледі» деп мәлімдеген.
Бұған дейін Израиль премьер-министрінің кеңсесі Нетаньяхудың АҚШ-қа барып, Трамппен жедел кездесу өткізуге келіскенін хабарлаған.
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