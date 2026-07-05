БҰҰ: Нигерияда 17 миллионнан астам адам аштық қаупінде
Ұйым алдағы алты айда өңірдегі халықты азық-түлікпен және қажетті гуманитарлық көмекпен қамтамасыз ету үшін 89 миллион доллар көлемінде шұғыл қаржыландыру қажет екенін мәлімдеді.
Біріккен Ұлттар Ұйымының (United Nations) Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасы (WFP) Нигерияда 17 миллионнан астам адамның аштық қаупіне тап болғанын мәлімдеді. Ұйымның мәліметінше, жағдайдың күрделенуіне қарулы қақтығыстар, халықтың жаппай қоныс аударуы және гуманитарлық көмекті қаржыландырудың қысқаруы себеп болып отыр, деп хабарлады Анадолы Агенттігі.
Соңғы бағалау бойынша, Нигерияның солтүстігіндегі тоғыз штатта азық-түлік қауіпсіздігі күрт нашарлаған. Аштық қаупіне ұшырағандар саны алдыңғы есеппен салыстырғанда шамамен 2 миллион адамға артқан.
Ұйым алдағы алты айда өңірдегі халықты азық-түлікпен және қажетті гуманитарлық көмекпен қамтамасыз ету үшін 89 миллион доллар көлемінде шұғыл қаржыландыру қажет екенін мәлімдеді.
Әсіресе Borno State штатындағы жағдай күрделі. Қарулы шабуылдардың күшеюі мен гуманитарлық көмектің азаюы салдарынан мұнда 3 миллионнан астам адам азық-түлік тапшылығына ұшыраған.
Қауіпсіздік мәселелері мен қаржының жетіспеушілігі гуманитарлық ұйымдардың жұмысын қиындатып отыр. Соның салдарынан Нигерияның солтүстік-шығысындағы үш штатта көмекке мұқтаж 6,2 миллион адамның тек 740 мыңы ғана қажетті қолдауға қол жеткізген.
Дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының Батыс және Орталық Африка бойынша аймақтық директоры Киндей Самба дағдарыстың ауқымы кеңейіп жатқанын айтып, қарулы қақтығыстардың салдарынан тұрғындардың егістік жерлерін тастап кетуге мәжбүр болып жатқанын атап өтті. Оның сөзінше, бұл жағдай қоныс аударушылар санын арттырып, гуманитарлық ұйымдардың зардап шеккен аймақтарға жетуін одан әрі қиындатуда.
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