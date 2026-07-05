Axios: Трамп пен Зеленский телефон арқылы сөйлесті
Әзірге тараптар телефон әңгімесінің мазмұнына қатысты өзге ақпарат жариялаған жоқ.
Бүгiн 2026, 05:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:18Бүгiн 2026, 05:18
78Фото: Brian Snyder / Reuters
АҚШ президенті Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Axios басылымы дереккөзге сілтеме жасап хабарлады.
Мәліметке сәйкес, әңгіме барысында Владимир Зеленский Дональд Трампты АҚШ тәуелсіздігінің 250 жылдығымен құттықтаған.
Әзірге тараптар телефон әңгімесінің мазмұнына қатысты өзге ақпарат жариялаған жоқ. Ақ үй де, Украина президентінің кеңсесі де келіссөздің егжей-тегжейіне байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ.
Ең оқылған:
- 2026 жылғы әлем чемпионаты: 1/8 финалдың барлық жұбы белгілі болды
- "Ескі ақшаны айырбастаймыз": Қарағандыда екі әйел 94 жастағы зейнеткерді тонап кетті
- Атырауда күйеуінің туыстарынан 3,7 млн теңгенің алтынын ұрлаған тұрғын ұсталды
- Павлодар облысында жаңа гидрометаллургия комбинаты 500 жұмыс орнын ашады
- Жерде биылғы ең күшті магнит дауылдарының бірі басталды