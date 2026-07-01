Венесуэлада үш жасар бала алты күннен кейін үйінді астынан тірі табылды
Соңғы мәлімет бойынша, апаттан 1 943 адам қаза тауып, 10 мыңнан астам адам жарақат алған.
Венесуэлада жойқын жер сілкінісінен кейін алты күн өткен соң үш жасар бала үйінді астынан тірі құтқарылды. Бұл туралы Иорданияның құтқару қызметі хабарлады.
ВВС-дің хабарлауынша, құтқарушылар жариялаған бейнежазбада Ла-Гуайра штатындағы үйінділер астынан Клибер есімді баланың аман-есен шығарылғаны көрсетілген. Кейін оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлердің мәліметінше, баланың өмірлік көрсеткіштері қалыпты.
Венесуэланың вице-президенті Дельси Родригес бұл оқиғаны ел үшін «үміт сыйлаған сәт» деп атады.
Өткен аптада елде магнитудасы 7,2 және 7,5 болатын екі ірі жер сілкінісі тіркелген еді. Соңғы мәлімет бойынша, апаттан 1 943 адам қаза тауып, 10 мыңнан астам адам жарақат алған. Әлі де ондаған мың адамның тағдыры белгісіз.
NASA спутниктік деректеріне сәйкес, табиғи апат салдарынан шамамен 58 870 ғимарат қираған немесе қатты зақымданған.
Ла-Гуайра өңірі ең көп зардап шеккен аймақтардың бірі саналады. Мұнда құтқару жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Жергілікті тұрғындар да үйінділерді тазалау мен адамдарды іздеуге белсенді қатысуда.
БҰҰ Босқындар ісі жөніндегі агенттігі өңірде азық-түлік, ауызсу және уақытша баспана тапшылығы байқалып отырғанын мәлімдеді. Ұйымның бағалауынша, алдағы алты айда зардап шеккен 30 мың адамға көмек көрсету үшін кемінде 15 миллион доллар қажет.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы денсаулық сақтау жүйесіне түсетін жүктеменің күрт артқанын айтып, вакцинация деңгейінің төмен болуына байланысты қызылша мен дифтерия сияқты жұқпалы аурулардың таралу қаупі күшейгенін ескертті.
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