Венадағы қоймада ірі өрт шықты
Венадағы өрттен кейін қаланы қою қара түтін басып, зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.
4 Шілде 2026, 14:14
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4 Шілде 2026, 14:144 Шілде 2026, 14:14
767Фото: pixabay.com
Австрия астанасы Венада ірі өрт шығып, қаланың үстін қою қара түтін басты.
Heute басылымының алдын ала мәліметінше, өрт Донауштадт ауданындағы қоймалардың бірінде тұтанған.
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Басылымның хабарлауынша, зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.