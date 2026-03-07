Вашингтон Венесуэла үкіметін ресми түрде таныды
2026 жылдың 5 наурызында елдер дипломатиялық және консулдық қарым-қатынастарды қалпына келтіруге келісті.
Вашингтон Венесуэла президентінің елшісі Делси Родригестің үкіметін ресми түрде таныды. Бұл туралы АҚШ президенті Дональд Трамп Флоридада өткен «Америка қалқаны» саммитінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Осы аптада біз Венесуэла үкіметін ресми түрде танығанымызды хабарлауға қуаныштымын. Біз оларды заңды түрде таныдық, - деді ол.
2019 жылдың қаңтарында Венесуэла Ақ үйдің өзін-өзі жариялаған президент Хуан Гуайдоны мемлекет басшысы деп танығаннан кейін Америка Құрама Штаттарымен дипломатиялық қарым-қатынасты үзетінін мәлімдеді.
