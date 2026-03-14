ҰҰА және жасанды интеллект: құтқарушылар жұмысындағы жаңа мүмкіндіктер қандай
ТЖМ заманауи технологияларды ауқымды қолданысқа енгізді.
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі өз қызметіне заманауи технологияларды кең ауқымда енгізуді жалғастырып, ұшқышсыз ұшу аппараттарын белсенді түрде қолдануда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ТЖМ төтенше жағдайлардың ауқымын жедел бағалауға және құтқарушылардың іс-қимылдарын үйлестіруге мүмкіндік бере отырып, ҰҰА табиғи өрт ошақтарын, мұздақ көлдерді, су басу аймақтарын және басқа да төтенше жағдайларды әуеден визуалды бақылау кезінде үлкен көмек көрсететін айтты. Сонымен қатар аппараттар гидротехникалық құрылыстардың, орман алқаптарының және ықтимал қауіпті учаскелердің жай-күйін профилактикалық бақылау үшін пайдаланылады. Оларға орнатылған дауыс зорайтқыштардың көмегімен халықты құлақтандыру жұмыстары да жүргізіледі.
Жасанды интеллектті оптикалық және теледидарлық жабдықтармен бірге пайдалану биіктікте және едәуір алыс жерде объектілерді: адам көзіне көрінбейтін жердегі адамдарды, көлік құралдарын, кемелерді анықтауға және бақылауға, сондай-ақ оқиға орнында тікелей жергілікті жердің карталарын жасауға мүмкіндік береді.
Бүгінгі күні ТЖМ иелігінде 218 ұшқышсыз ұшу аппараты бар, оның ішінде 153 ҰҰА жасанды интеллект функцияларымен жарақталған. 2025 жылы және 2026 жылдың өткен кезеңінде ТЖМ бөлімшелері ҰҰА қолдану арқылы 3000-нан астам операция жүргізіп, олардың барысында 46 адам құтқарылды.
ТЖМ заманауи технологияларды қолдана отырып, оператордың қатысуынсыз автономды режимде ұша алатын ҰҰА белсенді қолдана отырып, ҰҰА паркін кеңейтуді жалғастыруда. Қазіргі уақытта елді мекендердің аумағында, сондай-ақ «Шымбұлақ» тау-шаңғы курортында орналасқан осындай 75 аппарат пайдаланылуда. Олардың жедел жағдайға тұрақты мониторингті қамтамасыз ете отырып, беретін бейне деректері 24/7 режимінде ТЖМ бөлімшелерінің жедел басқару орталықтарына келіп түседі.