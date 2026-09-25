Үсік, жаңбыр және қар: Қазақстанда демалыс күндері ауа райы қандай болады?
Алдағы демалыс күндері, яғни 26-27 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы күрт салқындайды деп күтілуде. Бірқатар өңірлерде түнде температура нөлден төмен түссе, Алматы облысының таулы аймақтарында жаңбыр қарға ұласуы мүмкін.
Синоптиктердің болжамы бойынша, алдағы күндері елдің басым бөлігіндегі ауа райын солтүстік-батыс антициклон қалыптастырады. Ол негізінен жауын-шашынсыз ауа райы мен ауа температурасының төмендеуін әкеледі.
Қазақстанның батысы мен солтүстік-батысында жауын-шашын күтілмейді. 27-28 қыркүйекте жауын-шашынсыз ауа райы сондай-ақ елдің солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-батысында орнығады.
Дегенмен, шығыста, орталықта, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауады.
Алматы облысының таулы аудандарында түн мезгілінде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жаууы ықтимал.
Салқындатудың тағы бір белгісі ретінде түнгі үсіктер байқалады. Елдің солтүстігі мен шығысында бұл құбылыс болжам жасалатын кезең бойы сақталады. 27-28 қыркүйекте Қазақстанның солтүстік-батысы мен орталығында да температура нөлден төмен түсуі мүмкін. Түнде 1-3 градусқа дейін үсік жүреді деп болжанып отыр.
Түнгі және таңертеңгі сағаттарда кей аудандарда тұман түседі. Көптеген облыста жел күшейіп, елдің оңтүстігінде шаңды дауыл тұруы ықтимал.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қазан айында ауа райы қандай болатынын айтты.
Сондай-ақ, 2026 жылдың қазан айында қазақстандықтар неше күн демалатыны хабарланды.
Ал қыркүйек айында қазақстандықтарда ресми мереке күндері болған жоқ. Бес күндік жұмыс аптасы кезінде азаматтар сегіз күн демалса, алты күндік жұмыс аптасында тек төрт күн демалды.
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