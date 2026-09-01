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  • Үсік, қар және дауыл: 2 қыркүйекте Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы бұзылады

Үсік, қар және дауыл: 2 қыркүйекте Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы бұзылады

Елдің бірқатар өңірінде үсік жүріп, жаңбыр мен қар жауады, жел күшейеді

1 Қыркүйек 2026, 21:13
АВТОР
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istockphoto.com 1 Қыркүйек 2026, 21:13
1 Қыркүйек 2026, 21:13
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Фото: istockphoto.com
Синоптиктер 2026 жылғы 2 қыркүйек, сәрсенбіге Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарының болжамын жариялады. Болжамға сәйкес, елдің бірқатар өңірінде үсік жүріп, жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі. 

Метеорологтардың мәліметінше, түнде:

  • Қостанай облысының шығысында −1°С-қа дейін;

  • Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және Ұлытау облысының шығысында топырақ бетінде −1...−3°С-қа дейін үсік жүреді.

Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды. Түнде республиканың солтүстік-шығысында, шығысында, орталығында және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, – деп мәлімдеді «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.

Антициклон сілемінің ықпалынан елдің батысы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Республика бойынша жел күшейеді, елдің оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Қазақстанның солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман түседі, – деді «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.

Сондай-ақ Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында күндіз жылдамдығы 30 м/с және одан да асатын өте қатты жел соғатыны хабарланды.

Бұдан бөлек, болжамға сәйкес, бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады:

  • жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының солтүстік-батысында, Маңғыстау облысының орталығында, Қарағанды облысында және Жетісу облысының солтүстігінде;

  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының батысы, шығысы мен орталығында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында.

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