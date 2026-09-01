Үсік, қар және дауыл: 2 қыркүйекте Қазақстанның бірқатар өңірінде ауа райы бұзылады
Елдің бірқатар өңірінде үсік жүріп, жаңбыр мен қар жауады, жел күшейеді
Метеорологтардың мәліметінше, түнде:
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Қостанай облысының шығысында −1°С-қа дейін;
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Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және Ұлытау облысының шығысында топырақ бетінде −1...−3°С-қа дейін үсік жүреді.
Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында жаңбыр жауады, күндіз найзағай ойнайды. Түнде республиканың солтүстік-шығысында, шығысында, орталығында және оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі, – деп мәлімдеді «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.
Антициклон сілемінің ықпалынан елдің батысы мен оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
Республика бойынша жел күшейеді, елдің оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Қазақстанның солтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында және орталығында түнде және таңертең тұман түседі, – деді «Қазгидромет» РМК баспасөз қызметі.
Сондай-ақ Жетісу облысының Алакөл көлдері ауданында күндіз жылдамдығы 30 м/с және одан да асатын өте қатты жел соғатыны хабарланды.
Бұдан бөлек, болжамға сәйкес, бірқатар өңірде өрт қаупі сақталады:
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жоғары өрт қаупі – Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысы мен орталығында, Қостанай облысының солтүстік-батысында, Маңғыстау облысының орталығында, Қарағанды облысында және Жетісу облысының солтүстігінде;
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төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында, Ұлытау облысында, Маңғыстау облысының батысы мен солтүстігінде, Қостанай облысының оңтүстігі, оңтүстік-шығысы мен орталығында, Алматы облысының батысы, шығысы мен орталығында, Жетісу облысының оңтүстігі мен шығысында.
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