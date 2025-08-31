US Open: Александр Бублик алғаш рет жарыстың төртінші айналымына шықты

Қазақстанның бірінші, әлемнің 24-ракеткасы Александр Бублик АҚШ ашық чемпионатының төртінші айналымына шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 14-ракеткасы, америкалық Томми Полға қарсы келді.
Бірінші партияда тай-брейкте Бублик шеберлік танытты. Екіншісінде Пол есе қайырды — 7:6 (7:4). Үшінші сетте қазақстандық теннисші брейк жасап, сол басымдылықты сақтап қалды — 6:3. Төртінші сетте тай-брейкте Т.Пол табандылық көрсетті — 7:6 (7:5). Бесінші, шешуші партияда Бублик бет қаратпады — 6:1.
Үш сағат 37 минутқа созылған тартысты бәсекеде Бублик 22 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың үшеуін құр жібермеді.
Александр Бублик ширек финалға шығу үшін әлемнің 1-ракеткасы, италиялық Янник Синнермен шеберлік байқастырады.