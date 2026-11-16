ҰҚК басшылығы ауысты: Ермек Сағымбаев қызметінен босатылды
Ұлттық қауіпсіздік комитетінде кадрлық өзгеріс болды. Мемлекет басшысының Жарлығымен ведомствоның жаңа төрағасы тағайындалды. Ол кім?
16 Қараша 2026, 11:28
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16 Қараша 2026, 11:2816 Қараша 2026, 11:28
129Фото: gov.kz
Мемлекет басшысының Жарлығымен Марат Ғатаұллаұлы Ирменов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Осыған байланысты ол бұрын атқарған лауазымынан босатылды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Сонымен қатар Президент Жарлығымен Ермек Алдабергенұлы Сағымбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босатылды.
Марат Ирменов бұған дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарған. Бұл мәлімет ҰҚК-нің ресми сайтындағы құрылым бөлімінде көрсетілген.
Айта кетейік, Марат Ғатаұллаұлы Ирменов – ұлттық қауіпсіздік генерал-майоры. Ол Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшылығы құрамында төрағаның орынбасары қызметін атқарған.
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