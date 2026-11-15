Трамп, Путин және Си Цзиньпин алғаш рет үшжақты кездесу өткізеді
Бұл туралы Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков мәлімдеді.
15 Қараша 2026, 01:52
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15 Қараша 2026, 01:5215 Қараша 2026, 01:52
171Фото: istockphoto.com
Дональд Трамп, Владимир Путин және Си Цзиньпин Азия-Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастығы (АТЭС) саммиті аясында бас қосады.
Кездесудің негізгі тақырыбы – ядролық қаруды қысқарту және оны бақылау жөніндегі жаңа келісім әзірлеу. Сондай-ақ Иран төңірегіндегі жағдай талқылануы мүмкін.
АҚШ әкімшілігінің мәліметінше, Украинадағы соғыс мәселесі үшжақты келіссөздердің күн тәртібіне енгізілмейді. Вашингтон алғашқы кездесуден нақты келісім жасалады деп күтпейді.
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