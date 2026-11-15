Қазақстанда автобусқа балалар арбасымен кіруге тыйым салына ма? Министрлік жауап берді
Көлік министрлігі жауап берді.
15 Қараша 2026, 02:22
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15 Қараша 2026, 02:2215 Қараша 2026, 02:22
146Фото: pixabay
Министрлік мамандарының түсіндіруінше, автобус іші лық толған жағдайда балалар арбасын жинап қою қарастырылған. Бұл ретте ата-анаға бос орын болуы және арба жолаушылардың еркін қозғалуына кедергі келтірмеуі тиіс.
Алайда ата-анаға арбаны жинау ыңғайсыз болса, оны ашық күйінде қалдырып, сапарын жалғастыра алады.
Министрлік мұндай жағдайда айыппұл салу, автобустан түсіру немесе басқа да жаза қолдану қарастырылмағанын мәлімдеді.
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