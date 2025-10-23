"Ұлытау-GEO" деректі фильмі көрерменге жол тартты

Ұлттың ұясы атанған Ұлытау жайлы жаңа тарихи-танымдық жоба – "Ұлытау-GEO" деректі фильмдер топтамасы жарық көрді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Фильмді "Qazcontent" акционерлік қоғамы түсірген. Жобаның басты мақсаты – Ұлытаудың кенді өңір ретіндегі маңызын ғана емес, сонымен қатар тарихи және рухани орталық ретіндегі құндылығын кеңінен таныту. Сондай-ақ фильм аймақтың киелі орындарын насихаттап, туризмді дамытуға және жастардың тарихқа қызығушылығын арттыруға бағытталған.
Деректі фильм жеті бөлімнен тұрады. Онда Жошы хан, Алаша хан кесенелері, Хан ордасы, Әулиетау (Ақмешіт) сияқты қасиетті орындар мен Ұлытау ауылының қазіргі бейнесі қамтылған.
Фильмде Ұлытау облысының өткені мен бүгінгі келбеті астасып, шахтерлердің өмірі мен наным-сенімдері, Қаныш Сәтбаевтың ғылымдағы мұрасы, сондай-ақ геология мен мәдениеттің өзара байланысы жайлы тың деректер ұсынылады.
Топтаманың алғашқы сериясы – "Дәуір көрген – Қарсақпай. Алғашқы табылған мыс" деп аталады. Ол Қазақстан металлургиясының бастау алған жері Қарсақпайға арналады. Фильмді el.kz порталының YouTube арнасынан тамашалауға болады.