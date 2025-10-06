Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ұлыбританияда мешітті өртеп жіберді: тергеу жүріп жатыр

Бүгiн, 08:45
329
freepik
Фото: freepik

Өрт шыққан сәттегі камералар мен ғимараттың жанында тұрған адамдарды түсіріп алған Британия полициясы елдің оңтүстігіндегі мешітті өртеп жіберу оқиғасын тергеп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Полиция Англияның оңтүстігіндегі Писхейвен қаласындағы мешітте болған өрттен кейін тергеуді бастады. Алдын ала болжам бойынша, өрт қасақана жасалуы мүмкін, - деп хабарлайды Sky News.

Видеода бір адамның мешіттің кіреберісінде, екіншісінің баспалдақтың төменгі жағында тұрғаны байқалған. Бірнеше секундтан кейін жалын шығып, ғимараттан біреу жүгіріп шығады.

Өрт сөндірушілер өртті сөндірді, зардап шеккендер жоқ. Мешіттің кіреберісінің алдында көлік өртенді.

Полиция бұл оқиғаны жек көрушілік қылмысы ретінде қарастырып, аймақта патрульдік қызметті күшейтті.

Детектив Кэрри Боханна тергеудің жылдам жүріп жатқанын атап өтті және бейнебақылау камерасы немесе бақылау камерасы бар кез келген адамды полицияға хабарласуға шақырды.

