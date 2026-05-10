Ұлыбритания Ормуз бұғазына әскери кеме жібермек

HMS Dragon бұған дейін Шығыс Жерорта теңізінде орналастырылған болатын.

Бүгiн 2026, 03:40
magnific.com
Фото: magnific.com

Ұлыбритания Таяу Шығысқа әскери кеме – HMS Dragon-ды жіберетінін мәлімдеді. Бұл қадам Ормуз бұғазында сауда кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған ықтимал көпұлтты операцияға дайындық ретінде жасалып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.

Британ үкіметінің мәліметінше, эсминец алдағы уақытта Франция бастаған теңіз қауіпсіздігі жоспарына қосылуы мүмкін. Жоба Ормуз бұғазы арқылы өтетін теңіз тасымалының тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған.

HMS Dragon бұған дейін Шығыс Жерорта теңізінде орналастырылған болатын. Енді ол Таяу Шығысқа ауыстырылып, аймақтағы әскери-теңіз миссиясына қатысуы ықтимал.

Лондон мен Париж Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз транзитті қамтамасыз ету үшін бірлескен қорғаныс жоспарын әзірлеп жатыр. Жобаға ондаған елдің қатысу ықтималдығы айтылуда.

Ұлыбритания Қорғаныс министрлігі бұл шешімді «мұқият жоспарланған алдын ала орналастыру» деп атап, жағдай талап еткен кезде көпұлтты коалиция құрамында әрекет етуге дайын екенін жеткізді.

Айта кетейік, Ормуз бұғазы әлемдік мұнай тасымалы үшін стратегиялық маңызы бар аймақтардың бірі болып саналады.

