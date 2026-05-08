Үш күн мерекедегі ауа райы: Жаңбыр, дауыл және үсік күтіледі
Қазақстан бойынша 9–11 мамырға арналған ауа райы болжамы
2026 жылғы 9–11 мамыр аралығында Қазақстан аумағында ауа райы күрт құбылады.
Синоптиктердің болжамына сүйенсек, алдағы мереке күндері еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты тұрақсыз ауа райы сақталады. Көптеген өңірде жауын-шашын болып, найзағай жарқылдауы мүмкін.
Жауын-шашын және қауіпті құбылыстар
9 мамыр: Елдің оңтүстік-батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде қатты жаңбыр жауады.
10–11 мамыр: Жауын-шашын ошағы шығыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерге ауысады.
Кей жерлерде бұршақ түсуі, екпінді жел және оңтүстік аймақтарда шаңды дауыл тұруы ықтимал. Түнгі және таңертеңгі уақытта жол көрінісін шектейтін тұман күтіледі.
Солтүстіктегі үсік
Мерекенің соңғы күні, 11 мамырда, республиканың солтүстік жартысында ауа температурасы айтарлықтай төмендейді. Түнгі уақытта термометр көрсеткіштері +1…-6 градусқа дейін түсіп, үсік жүруі мүмкін.
Өңірлердегі күндізгі температура:
Болжам бойынша ауа температурасы біртіндеп төмендейді:
Батыс: +13…+28°С
Оңтүстік: +17…+26°С
Оңтүстік-шығыс: +15…+22°С
Солтүстік-батыс, Орталық, Шығыс: +8…+18°С аралығында
Солтүстік: Ең салқын аймақ – +5…+13°С
Таулы аудандар: +8…+13°С
Еске салайық, бұған дейін синоптиктер мамыр айындағы ауа райын болжады.
