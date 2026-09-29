Украина ЕО-дан астық экспортын жеңілдетуге көмектесуді сұрады
Украина өнімді ЕО елдері арқылы Германия мен Нидерланд порттарына дейін жеткізетін балама бағыттарды кеңейтуді ұсынады.
Украина Еуропалық Одақтан ауыл шаруашылығы өнімдерін Еуропа аумағы арқылы экспорттаудың балама бағыттарын кеңейтіп, тасымалдау шығындарын өтеуге көмектесуді сұрады, деп хабарлайды DW басылымы.
Украинаның аграрлық саясат және азық-түлік министрі Тарас Высоцкийдің айтуынша, Ресейдің порт инфрақұрылымы мен азаматтық кемелерге жасаған шабуылдары салдарынан Одесса порттары арқылы агроөнім экспорттау іс жүзінде екі айдан астам уақытқа тоқтаған.
Министрдің бағалауынша, қазіргі жағдайда шамамен 30 млн тонна ауыл шаруашылығы өнімінің, жалпы құны $10 млрд-қа жуық, экспортталмай қалу қаупі бар. Бұл Украинаға тиесілі экспорттық астық көлемінің жартысынан көбін қамтиды.
Киев Еуропалық комиссиядан ЕО аумағы арқылы 22 млн тоннаға дейін агроөнім тасымалдауға байланысты қосымша шығындарды өтеу үшін €1,1 млрд бөлуді сұрап отыр. Украина тарапы логистикалық шығындар тоннасына €50-ге дейін жетуі мүмкін деп есептейді.
Украина өнімді ЕО елдері арқылы Германия мен Нидерланд порттарына дейін жеткізетін балама бағыттарды кеңейтуді ұсынады. Қаржы украин фермерлеріне тікелей емес, Еуропада украин өнімін тасымалдайтын көлік компанияларына өтемақы ретінде берілуі мүмкін.
Высоцкийдің айтуынша, экспорттық мүмкіндіктер қалпына келмесе, көктемде Украинадағы егіс алқаптары 35–40%-ға қысқаруы ықтимал. Оның бағалауынша, бұл ел экономикасына жалпы ішкі өнімнің 5%-ына дейін шығын келтіруі мүмкін.
Сонымен қатар Киев Польшаға украин жүктерін порттарға жеткізу үшін теміржол транзитінің өткізу қабілетін арттыруды және ауыл шаруашылығы өнімдерін уақытша сақтау үшін кеден қоймаларын пайдалануға рұқсат беруді ұсынды.
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