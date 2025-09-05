Үкіметте мұнай-газ саласы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табысталды

Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан сала мамандары мен ардагерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Марапатталғандар:
«Парасат» ордені
- Максим Досмаилов – еңбек ардагері
- Бақыт Иманбаев – «ҚазМұнайГаз Инжиниринг» ЖШС филиалының директоры
- Мұсабек Исаев – еңбек ардагері
- Құндыз Нупов – еңбек ардагері
«Құрмет» ордені
- Орынша Абдрахманова – еңбек ардагері
- Жақсылық Мыңжасаров – еңбек ардагері
- Ыбырай Сейітов – «Эмбаведьойл» ЖШС бас геологі
- Еркін Ыбыраев – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай-газ өндіру операторы
III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен
- Әлібек Ахметов – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау стансасының операторы
- Қуат Ғабдуллин – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС кокс және күкірт өндірісінің технологиялық сорғылар машинисі
- Әнуарбек Дәдешев – еңбек ардагері
- Нариман Дүйсекенов – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірісінің машинисі
- Жанболат Жұмағалиев – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
- Айша Жұмалиева – «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру операторы
- Сейілхан Жүсіпбеков – еңбек ардагері
- Ермекқали Махамбетов – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау стансасының жүргізушісі
- Жаңбырбай Ниетбаев – «ӨзенМұнайСервис» ЖШС ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу жөніндегі инженері
- Ғарифолла Тұманғалиев – «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Қазақстан» филиалының инженер-механигі
- Владимир Усачев – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС технологиялық компрессор машинисі
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
- Болат Байназаров – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы
- Арман Бекмағамбетов – «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаментінің жетекші инженері-механигі
- Сара Ержанова – еңбек ардагері
- Қалия Ермышева – еңбек ардагері
- Әлібек Жәнібеков – «QHSE-Akbarys» ЖШС өндіріс және бизнесті дамыту жөніндегі аймақтық менеджері
- Амандық Кашаков – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
- Айман Кенжебаева – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетыбаймұнайгаз» ӨБ мұнай және газ өндіру инженері
- Бисенбай Қожалақов – «Oil Services Company» ЖШС «Жетыбай Сервис» ӨБ жүк тиегіш жүргізушісі
- Сәкен Оңғарбаев – «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС тазалау құрылғысының сумен өртті сөндіру және өнеркәсіптік кәріз цехының операторы
- Мақсет Таубаев – еңбек ардагері
- Қоныс Тегісбаев – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС электр цехының тарату желілерін пайдалану жөніндегі электрмонтері
- Нұрлан Тиындықов – «PetroKazakhstan Oil Products» ЖШС №3 технологиялық цехының аға механигі
Айта кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттаған еді.