Үкіметте мұнай-газ саласы қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар табысталды

Бүгiн, 15:22
Мұнай-газ саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесі қарсаңында Премьер-министр Олжас Бектенов Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан сала мамандары мен ардагерлеріне мемлекеттік наградалар табыс етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Марапатталғандар:

«Парасат» ордені

  • Максим Досмаилов – еңбек ардагері
  • Бақыт Иманбаев – «ҚазМұнайГаз Инжиниринг» ЖШС филиалының директоры
  • Мұсабек Исаев – еңбек ардагері
  • Құндыз Нупов – еңбек ардагері

«Құрмет» ордені

  • Орынша Абдрахманова – еңбек ардагері
  • Жақсылық Мыңжасаров – еңбек ардагері
  • Ыбырай Сейітов – «Эмбаведьойл» ЖШС бас геологі
  • Еркін Ыбыраев – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ мұнай-газ өндіру операторы

III дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

  • Әлібек Ахметов – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау стансасының операторы
  • Қуат Ғабдуллин – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС кокс және күкірт өндірісінің технологиялық сорғылар машинисі
  • Әнуарбек Дәдешев – еңбек ардагері
  • Нариман Дүйсекенов – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау өндірісінің машинисі
  • Жанболат Жұмағалиев – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
  • Айша Жұмалиева – «Өзенмұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру операторы
  • Сейілхан Жүсіпбеков – еңбек ардагері
  • Ермекқали Махамбетов – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау стансасының жүргізушісі
  • Жаңбырбай Ниетбаев – «ӨзенМұнайСервис» ЖШС ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу жөніндегі инженері
  • Ғарифолла Тұманғалиев – «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Қазақстан» филиалының инженер-механигі
  • Владимир Усачев – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС технологиялық компрессор машинисі

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

  • Болат Байназаров – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндіру жөніндегі операторы
  • Арман Бекмағамбетов – «Ембімұнайгаз» АҚ мұнай және газ өндіру департаментінің жетекші инженері-механигі
  • Сара Ержанова – еңбек ардагері
  • Қалия Ермышева – еңбек ардагері
  • Әлібек Жәнібеков – «QHSE-Akbarys» ЖШС өндіріс және бизнесті дамыту жөніндегі аймақтық менеджері
  • Амандық Кашаков – «Dunga Operating GmbH» мұнай және газ өндеу операторы
  • Айман Кенжебаева – «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетыбаймұнайгаз» ӨБ мұнай және газ өндіру инженері
  • Бисенбай Қожалақов – «Oil Services Company» ЖШС «Жетыбай Сервис» ӨБ жүк тиегіш жүргізушісі
  • Сәкен Оңғарбаев – «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС тазалау құрылғысының сумен өртті сөндіру және өнеркәсіптік кәріз цехының операторы
  • Мақсет Таубаев – еңбек ардагері
  • Қоныс Тегісбаев – «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС электр цехының тарату желілерін пайдалану жөніндегі электрмонтері
  • Нұрлан Тиындықов – «PetroKazakhstan Oil Products» ЖШС №3 технологиялық цехының аға механигі

Айта кетейік, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттаған еді.

