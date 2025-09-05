Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Президент мұнай-газ саласының үздіктеріне мемлекеттік награда табыстады

Бүгiн, 13:18
Ақорда
Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің мұнай-газ саласын дамытуға елеулі үлес қосқан бір топ азаматты мемлекеттік наградалармен марапаттады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Елдің мұнай-газ саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін:

ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен

Тиесов Данияр Сүйіншілікұлы – «PTC Holding» ЖШС басқарма төрағасының кеңесшісі, Өзбекстан Республикасы;

«Парасат» орденімен

Жәркешов Санжар Серікбайұлы – Энергетика вице-министрі

Наушиев Таңбай Есенәліұлы – еңбек ардагері, Астана қаласы

Сармұрзина Раушан Ғайсақызы – еңбек ардагері, Астана қаласы;

ІІ дәрежелі «Достық» орденімен

Ян Миньюй – «ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ президенті, Қызылорда облысы;

«Құрмет» орденімен

Абдулғафаров Дастан Елемесұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасының орынбасары

Айболғанов Ғаждыбай Демиұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Алматы» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының құбыр жүргізушісі

Ахметұлы Бақыбай – еңбек ардагері, Маңғыстау облысы

Ерболатова Нұрбибі Қоңыршақызы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Өзенмұнайгаз» АҚ жөндеуші-слесарі, Маңғыстау облысы

Масақбаев Ергеш Молдаразұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Шымкент өндірістік филиалының монтері

Милехин Юрий Тимофеевич – еңбек ардагері, Атырау облысы

Сарманов Бисенбай Оңдасынұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының операторы, Атырау облысы

Стадник Валерий Станиславович – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының машинисі, Батыс Қазақстан облысы

Ушакова Валентина Николаевна – «Каспиймұнайгаз» ҰИЖИ» АҚ жобалардың бас инженері, Атырау облысы;

ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

Қадыров Нұржан Есенұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;

ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

Абрамчев Владимир Павлович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Құрманғазы» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы

Әбілхайыров Жолдасқали Серікқалиұлы – «Бұрғылау» ЖШС бұрғылау қондырғысының бастығы, Маңғыстау облысы

Байбәкіров Қадор Әжібекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Павлодар мұнайхимия зауыты» ЖШС технологиялық қондырғыларының операторы

Күншығаров Саламат Мәшекұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС машинисі

Қуанышқалиев Асхат Насиұлы – «Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» Қазақстан филиалының инженер-механигі, Батыс Қазақстан облысы

Меңдіғалиев Қанат – еңбек ардагері, Атырау облысы

Рожков Сергей Иванович – «Каспий Құбыр Консорциумы-Қ» АҚ «Атырау» мұнай айдау станциясының операторы, Атырау облысы

Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС операторы;

«Ерен еңбегі үшін» медалімен

Батырбеков Зәкір Тұрданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «QazaqGaz Aimaq» АҚ Түркістан өндірістік филиалының слесары

Бисембергенова Мәрия – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетібаймұнайгаз» өндірістік басқармасының машинисі, Маңғыстау облысы

Жарлықағанов Тимур Сайынұлы – «QHSE-Akbarys» ЖШС өңірлік менеджері, Батыс Қазақстан облысы

Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтөбе» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электрмен және газбен дәнекерлеушісі

Жұбанышев Тұрлан Наурызбайұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Атырау мұнай өңдеу зауыты» ЖШС жетекші инженер-механигі

Молдағазин Талғат Тұрахметұлы – «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ Жаңажол мұнай-газ өңдеу кешенінің слесары

Сейітқали Сәкен Мырзахметұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «Ембімұнайгаз» АҚ «Жылыоймұнайгаз» мұнай-газ өндіру басқармасының операторы, Атырау облысы

Сүттібаева Бақыткүл Жақсылыққызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Тараз» магистралдық газ құбыры басқармасы» филиалының операторы

Сыдықов Өмірбай Жұмаділұлы – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға инженері, Шымкент қаласы

Тұрдалиев Асылхан Сыданұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қарағанды» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының инженері

Ұнаева Гүлжан Сағынғалиқызы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Ақтау» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының электр монтері

Хегай Дмитрий Афанасьевич – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС аға операторы, Шымкент қаласы

Шарафиев Раис Рафкатович – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ «ҚазТрансОйл» АҚ Павлодар мұнай құбыры басқармасының операторы

Ізтілеуов Нұрбек Баянұлы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Қызылорда» магистральдық газ құбырлары басқармасы» филиалының слесары марапатталды.

