Үкімет Ақтауда бу-газ қондырғысын салу туралы келісімді мақұлдады
Үкімет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев берген тапсырмаларды жүзеге асыру аясында Ақтау қаласында қуаты 160 МВт болатын бу-газ қондырғысын салу жөніндегі ҚР Энергетика министрлігі мен «Ақтау энергетика компаниясы» ЖШС арасында жасалатын инвестициялық келісімге қол қоюды мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тиісті қаулыға Премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды.
Ақтау энергетика компаниясы 2024 жылы Қытайдың электр энергиясын өндіретін бес ірі ұлттық компаниясының қатарына кіретін мемлекеттік China Huadian Corporation Ltd. корпорациясымен бірлесіп құрылған.
Жобаның жалпы инвестиция көлемі шамамен 108 млрд теңгені құрайды. Оның 70%-ын қытайлық инвестор, ал 30%-ын қазақстандық тарап қамтамасыз етеді. «МАЭК» ЖШС алаңында салынатын бу-газ қондырғысын пайдалануға беру 2027 жылдың маусымына жоспарланған.
Келісім шарттарына сәйкес, инвестор қазақстандық мамандар үшін 300-ден астам жаңа жұмыс орнын ашуға міндеттеледі. Сонымен қатар «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша қызметкерлерді Қытайдың салалық жоғары оқу орындарында магистратурада оқытуға жыл сайын гранттар беру қарастырылған. Бұдан бөлек, қазақстандық кадрлардың біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларды жүзеге асыру және үздіксіз білім беру жүйесін енгізу жоспарланып отыр.
Келісім мерзімі аяқталғаннан кейін бу-газ қондырғысы «МАЭК» ЖШС теңгеріміне өтеусіз беріледі.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Ақтау энергетика компаниясы «МАЭК» ЖШС-нің қолданыстағы қуаттарын кеңейту жұмыстарын бастаған болатын.
Жалпы, инвестициялар қуат тапшылығын толтыруды қамтамасыз етуге, өңірді электрмен жабдықтау сенімділігін арттыруға және тұтастай алғанда елдің энергия жүйесінің тұрақтылығын нығайтуға мүмкіндік береді.