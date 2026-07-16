ҰБТ-дан кейін талапкерлер неге шағымданғаны белгілі болды
95 мыңнан астам апелляцияның тек 152-сі қанағаттандырылды.
16 Шілде 2026, 16:25
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