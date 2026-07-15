Еліміздің бірқатар аймағында аптап ыстық +46 градусқа дейін көтеріледі
Республиканың басым бөлігінде синоптикалық жағдай өзгереді.
15 Шілде 2026, 12:43
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15 Шілде 2026, 12:4315 Шілде 2026, 12:43
154Фото: gismeteo.kz
Қазақстанда 16-18 шілде аралығында ауа райы күрт өзгеріп, бір өңірлерде нөсер жаңбыр жауып, найзағай ойнаса, енді бір аймақтарда ауа температурасы +46 градусқа дейін көтеріледі.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК жариялаған ауа райы болжамында айтылған.
Синоптиктердің мәліметінше, республиканың басым бөлігінде синоптикалық жағдай өзгереді.
Солтүстік-батыс циклоны мен оған байланысты атмосфералық фронттардың әсерінен еліміздің батысында, солтүстігінде, орталығында және шығысында ауа райы құбылмалы болады. Жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. 16-17 шілдеде кейбір өңірлерде қатты жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғуы мүмкін, – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Метеорологтардың болжамынша, жауын-шашынның әсерінен еліміздің батысында аптап ыстық біртіндеп бәсеңдеп, күндіз ауа температурасы +22...+35 градус аралығында болады. Солтүстік өңірлерде ауа температурасы +21...+36 градусқа дейін төмендейді. Ал республиканың орталығы мен шығысында +41 градусқа дейінгі қатты ыстық сақталады.
Ал еліміздің оңтүстігі, оңтүстік-шығысы және оңтүстік-батысының жекелеген аудандарында Орталық Азиядан келетін ыстық ауа массаларының ықпалы жалғасады.Бұл өңірлерде негізінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында қысқа мерзімді жаңбыр мен найзағай болуы мүмкін. Күндіз ауа температурасы +41...+46 градусқа дейін жетеді, бұл климаттық нормадан жоғары, – деп мәлімдеді "Қазгидромет".
Айта кетейік, синоптиктер ел тұрғындарына ауа райының күрт өзгеруіне байланысты ескерту жариялаған еді.
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