ТЖМ: Газ баллон жарылыстары жиілеп барады

Қазақстанда ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мәселесі өзекті болып отыр. Бұл туралы Үкімет отырысында Төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Айтуынша, өңірлерде газ баллон жарылу оқиғаларының орын алуы жиілеген.
Биыл қызметкерлер өрт орнынан шамамен 1,5 мың газ баллонын шығарып, адам өліміне жол бермеді. Былтыр ескірген тұрмыстық газ баллондарын пайдалану мен оларды таңбалау мәселесін көтерген болатынмын. Қазір екі қалада – Щучинск және Степногорскте оларды қолданылуды бақылаудың бірыңғай есебін жүргізуге мүмкіндік беретін газ баллондарды таңбалау жөніндегі пилоттық жоба іске қосылды. Алайда қазақстандық газ баллондар өндіру және тозығы жеткендерін жою мәселелері шешілмеген күйінде қалып отыр, - деп атап өтті ведомство басшысы.
Сонымен қатар министр газ баллондардың қолданылуын бақылау Энергетика министрлігінде, өндіру мәселесі – Өнеркәсіп және Ұлттық экономика министрліктерінде екенін алға тартты.
Осыған байланысты, әкімдіктердің жанындағы тұрғын үй комиссиялары газ тұтыну жүйелері мен жабдықтарын қауіпсіз пайдалану талаптарының сақталуына бақылауды күшейтуі қажет. Жылыту маусымы айрықша бақылауымызда тұрғанын атап өткім келеді, - деді Шыңғыс Әрінов.