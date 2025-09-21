ТЖМ: Алматы маңында жер сілкінісі тіркелді

Алматы маңында жер сілкінгені туралы ақпарат расталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚР ТЖМ «Сейсмологиялык зерттеу институты» ЖШС сейсмикалық станциялар желісімен 2025 жылғы 21 қыркүйекте Астана уақыты бойынша сағат 16 сағат 25 мин жер сілкінісі тіркелді.
Сезілуі туралы мәлімет: Сезілмеді.
Жер сілкінісінің ошағы Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 9 шақырым жерде, Қазақстан аумағында орналасқан, - делінген хабарламада.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы мәлімет түскен жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Алматы тұрғындарының телефондарына шұғыл хабарлама келіп түскені туралы жаздық.