Түркияда орман өртіне байланысты туристер қонақүйлерден эвакуацияланды

Бүгiн, 07:47
Antalya Hakkında
Фото: Antalya Hakkında

Түркияның Анталия провинциясына қарасты Белек курорттық қаласында 19 қыркүйекте шыққан орман өртіне байланысты туристерді қонақүйлерден эвакуациялау басталды. Бұл туралы Antalya Hakkında порталы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Алдын ала мәліметтер бойынша, зардап шеккендер жоқ. Сақтық шарасы ретінде екі қонақүйдің қонақтары көшірілді. Өрттің таралуына қатты жел ықпал етіп жатыр.

Тілсіз жауды сөндіруге өрт сөндірушілер мен су таситын арнайы техникалар жұмылдырылды.

Кеше Мугла, Ақсу және Аланья аймақтарында да орман өрттері тіркелген. Аланьядағы өрт бірнеше елді мекенге дейін жетіп, тұрғын аудандарға қауіп төндірген.

