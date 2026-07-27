Түркістанда көлік жүргізу құқығынан айырылған мас жүргізуші қайта ұсталды

Құжаттарды тексеру барысында тәртіп сақшылары жүргізушінің мас күйде болуы мүмкін екенін байқап, оны медициналық куәландыруға жіберді. Сараптама нәтижесінде 30 жастағы азаматтың алкогольдік ішімдік ішкен күйде көлік басқарғаны расталды.
Полицияның мәліметінше, аталған жүргізуші 2021 жылы да дәл осындай құқық бұзушылық жасағаны үшін сот шешімімен 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылған.
Соған қарамастан, жаза мерзімі аяқталмай тұрып қайтадан заң талаптарын өрескел бұзған азаматқа қатысты қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.