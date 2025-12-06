Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Түркістанда әдеп нормаларын бұзған шенеунік қызметінен босатылуы мүмкін

Бүгiн, 17:20
68
Бөлісу:
ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
Фото: ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Түркістан облысында мемлекеттік қызметкер қатысқан резонансты оқиғаға байланысты қызметтік тексеріс жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұған әлеуметтік желілерде кең тараған төбелес видеосы себеп болған.

Тексеру қорытындысы бойынша, 5 желтоқсанда Әдеп жөніндегі кеңес Түркістан облысының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының басшысы С.Жалықұлды атқарып отырған қызметінен босату түріндегі тәртіптік жаза қолдануды ұсынды.

Қарау барысында шенеуніктің орынсыз әрі қоғамға қайшы әрекеті, сондай-ақ моральдық-этикалық нормаларды бұзғаны анықталды. Әдеп жөніндегі кеңес мұндай мінез-құлық мемлекеттік органның беделіне нұқсан келтіреді деп бағалады.

Агенттік мұндай жағдайларға қатысты мониторингті өңірлердің бәрінде жалғастырып жатыр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сауда министрлігі Ақтөбедегі тұз бағасына қатысты мәлімдеме жасады
Келесі жаңалық
Өрт сөндіруші, дәрігер мен полиция: Қазақстанда алғашқы әмбебап кешен ашылды
Өзгелердің жаңалығы