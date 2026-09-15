Түркістанда театрдың жаңа маусымы «Музартпен» басталды
Сахна қайта тіріліп, театр мен көрермен қайта қауышты. VI маусымның алғашқы қойылымы несімен ерекшеленді?
Түркістан музыкалық драма театры VI театр маусымының шымылдығын «Музарт» спектаклімен ашты. Жаңа маусымның алғашқы қойылымы театр ұжымының шығармашылық ізденісін танытып қана қоймай, көрерменге сахна өнерінің ерекше атмосферасын сыйлады.
Театр үшін әр маусымның ашылуы – жаңа шығармашылық кезеңнің бастауы. Биылғы VI маусымның «Музарт» спектаклімен ашылуы да сахнадағы тың ізденістердің жалғасы болды.
Қойылымның идея авторы – Мерей Маханов, авторы – Қазыбек Аманжол. Режиссері – Әли Бидахмет.
«Музарт» спектаклі көрерменді кейіпкерлердің ішкі әлеміне үңіліп, олардың арман-мұраты мен сезімін бірге сезінуге жетелейді. Сахнадағы оқиға, актерлік ойын және музыкалық шешім өзара үндесіп, қойылымның өзіндік көркемдік тілін қалыптастырған.
Спектакльдегі негізгі рөлдерді Темірсұлтан – Мейрамбек, Данияс Нұрқабден – Сәкен, Шерхан – Мақсат, Досымжан – Кенжебек бейнесінде сомдады.
Актерлердің сахнадағы өзара үйлесімі қойылымның эмоциялық қуатын арттыра түсті. Кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынас арқылы көрерменге әртүрлі мінез, тағдыр мен адамдық сезімдер ұсынылады.
Жаңа маусымның ашылу кеші театр мен көрермен арасындағы ерекше байланысты тағы бір мәрте көрсетті. Өйткені театрдың шынайы өмірі актер сахнаға шыққан сәттен емес, көрермен оның кейіпкерімен бірге тыныстай бастаған кезде басталады.
VI маусымның алғашқы қойылымы ретінде «Музарттың» таңдалуы театр ұжымының шығармашылық бағыттағы ізденісін аңғартады. Алдағы маусымда театр көрерменге жаңа қойылымдар ұсынып, сахна өнерінің мүмкіндігін кеңейте түспек.
Түркістан музыкалық драма театры үшін VI маусым – алдыңғы бес маусымда жинақталған тәжірибені жаңа шығармашылық ізденістермен ұштастыратын маңызды кезең.
Ал «Музарт» осы сапардың алғашқы қойылымы ретінде театрдың жаңа маусымына әуезді әуенмен жол ашты.
Сахна қайта тірілді. Театр мен көрермен қайта қауышты. Ендігі кезекте жаңа маусымның беттері тың қойылымдармен, әсерлі кездесулермен және көрерменге сыйлар жаңа эмоциялармен жазылмақ.
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