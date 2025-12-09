Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Түркістан облысында қоқыстан жаңа туған нәрестенің денесі табылды

Бүгiн, 21:40
122
Бөлісу:
Түркістан облысы ПД
Фото: Түркістан облысы ПД

Кентауда жаңа туған сәбидің денесі табылған оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазіргі уақытта баланың анасын анықтауға бағытталған жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Түркістан облысы ПД жазды.

Полицейлер үй-үйді аралап, бейнебақылау камераларының жазбаларын зерттеп, жақын маңдағы үйлердің тұрғындары мен мүмкін куәгерлерден жауап алып жатыр, сондай-ақ медициналық мекемелерді тексеруде.

Тергеу аясында барлық мән-жайды анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жалғасуда. Оның нәтижесі бойынша тиісті шешім қабылданады. Тергеу мүддесіне байланысты басқа ақпарат жариялауға жатпайды, – делінген хабарламада.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қазақстандықтар зейнетақы қаржысын пластикалық операцияға ала бастады
Өзгелердің жаңалығы